Ayı çobana saldırdı - Son Dakika
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Ayı çobana saldırdı

05.09.2022 09:59
Ayı çobana saldırdı

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kızlarkale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hayvanları otlatan çobana ayı saldırdı.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kızlarkale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hayvanları otlatan çobana ayı saldırdı.

Köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yayala dereleri mevkisinde bir ayının saldırısına uğrayan Nurettin Kılıçaka, mahalle muhtarı Murat Aydemir'in durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirmesi ile Horasan Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaşadığı korkunç olayı anlatan Kılıçaka, "Hayvanları otlatmak üzere Yayala dereleri mevkiinde meşelerin içindeydim, bir böğürtü geldi. O tarafa doğru gittim ve ayı ile karşılaştım. Ayı beni orada tepeledi. O esnada çoban köpeklerimiz bize doğru gelince ayının altından kurtuldum ve köpekleri gören ayı kaçmaya başladı ben mahalle muhtarımızı aradım ve durumu anlattım" dedi.

Mahalle Muhtarı Murat Aydemir ise "Olayı bana mahallemiz ineklerini otlatan kardeşimiz telefonla bildirdi. Ben de direk 112 ekiplerine bildirdim jandarma ekipleri ile birlikte mahallemize geldiler hep birlikte Yayala dereleri mevkiinde gittik. Nurettin kardeşimizin yerde yattığını fark ettik zorlu arazi şartları nedeniyle bölgeye traktörle çıktık ve yaralı kardeşimizi mahalle içine kadar traktörle indirdik daha sonra sağlık ekipleri ambulansa alıp hastaneye götürdüler" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Murat Aydemir, Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayı çobana saldırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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