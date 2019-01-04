Erzurum'un İlk Engelli Araştırma Raporu Vali Memiş'e Sunuldu

Erzurum Kent Konseyi
Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Meclis Üyeleri ile birlikte bir süre önce göreve başlayan Erzurum Valisi Okay Memiş
'i makamında ziyaret etti.
Keleşoğlu, Kentteki Engelli gerçeğini, istatistiklerini, engelli sorunları, taleplerini ve ivedi ile alınması gereken önlemleri rapor halinde Erzurum Valisi Okay Memiş'e sundu.
Vali Okay Memiş ile yapılan toplantıda Kentteki Engelliler ile ilgili konularda istişareler yapılarak gündemdeki konular değerlendirildi. Erzurum Valisi Okay Memiş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Engelliler Meclisi, engelli üyelerinin yaptığı el yapımı filografi çalışması olan Türk Bayrağı Vali Memiş'e hediye edildi. Akabinde Erzurum'un İlk Engelli Araştırma Raporu Kitapçığını Engellilerle ilgili çalışmalarda yetkililere klavuz olması için Erzurum Valisi Okay Memiş'e takdim edildi.
Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Erzurum Valisi Okay Memiş'e Engelliler Meclisinin yaptığı proje, etkinlik ve girişimleri anlattıktan sonra Kentteki Engelli gerçeğini rapor halinde sundu. Abdullah Keleşoğlu "Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak düzenlediğimiz 1.Yerel Engelliler Şurası ile Erzurum'daki engelli profilinin kapsamlı olarak araştırıldık. Araştırma sonuçlarına göre, Erzurum'da 42 bin 975 engelli birey bulunmaktadır. Ülkemizdeki engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 12 bin 29'dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 kişiden fazla birey engelli olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Bu sayıya engellilerin anne babasını da eklersek 30 milyondan fazla insanımızın bu durumdan etkilendiği söylenebilir. Çünkü engellilik hiç şüphesiz sadece bu problemi yaşayan bireyle sınırlı değil, ailesini ve yakın çevresini başta ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen çok yönlü bir sorundur. Ciddiyetini artarak devam ettiren bu soruna tüm yetkilerimizin ortak akılla hareket etmesi neticesinde olumlu ve verimli sonuçlara ulaşılacağını inancım tamdır" dedi.
Meclis Koordinatörü Keleşoğlu, Erzurum Valisi Okay Memiş'e, Kenetteki engelli birey ve engelli ailelerinin yaşadıkları sosyal, ekonomik, günlük yaşam sorunlarını, bu kişilerin, temel insani hizmetlerden (eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik, istihdam) yararlanma durumlarını, engelli bireye sahip ailelerin aldıkları sosyal destekleri, engelli sorunlarına çözüm önerilerini bilimsel, somut veri, bilgi ve belgeler ışığında anlattı.
Yararlı ve verimli bir toplantının gerçekleştiğini ifade eden Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimizin örnek ve takdire şayan çalışmalara imza attığını belirterek Engelliler Meclisimizi kutluyorum. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Hükümetimiz engelliler ile ilgili devrim niteliğinde çalışmalar yaptığını yapmaya da aynı heyecanla devam edeceğini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın engelliler konusunda çok hassas ve duyarlı olduğunu, Erzurum Valiliği
olarak da Engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarında ve desteklerinde olacağız" diye konuştu. - ERZURUM