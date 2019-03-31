Erzurum'un İspir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ahmet...

Erzurum'un İspir ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ahmet Coşkun kazandı.

Erzurum'un İspir ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ahmet Coşkun kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Coşkun 5 bin 19 oy aldı.



-Coşkun'un özgeçmişi-



1970 yılında Erzurum İspir Kaynakbaşı Mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1993 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olarak öğretmenlik hayatına başladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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