Son Dakika Haberleri: Erzurum'un İspir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ahmet...

Erzurum'un İspir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ahmet...

1 saat önce

Erzurum'un İspir ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ahmet Coşkun kazandı.

Erzurum'un İspir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ahmet..., System.String[]
Erzurum'un İspir ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Ahmet Coşkun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Coşkun 5 bin 19 oy aldı.

-Coşkun'un özgeçmişi-

1970 yılında Erzurum İspir Kaynakbaşı Mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1993 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olarak öğretmenlik hayatına başladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:57 Kaynak: AA

Ahmet Coşkun, MHP, Erzurum, İspir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama Son Dakika! Yavaş "Kazandık" Demişti, Mehmet Özhaseki'den Açıklama Geldi: Yarışı Önde Tamamlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:41:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'un İspir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Ahmet...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]