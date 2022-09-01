Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı - Son Dakika
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Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı

01.09.2022 17:35
Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" kortej yürüyüşü ve gösterilerle başladı.

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" kortej yürüyüşü ve gösterilerle başladı.

Mehteran ekibi eşliğinde İspir Hükümet Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşü, panayır alanında son buldu.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, panayırın, İpek Yolu güzergahı üzerindeki ilçede 7 asırdır kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Coşkun, hizmetleri vatandaşlara ulaştırmadaki katkılardan dolayı ilgililere teşekkür etti.

Coşkun'un konuşmasının ardından İspir Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Müftülüğünce hazırlanan İspir Nişanı, İspir Nişan Beratı, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'den oluşan hediye seti, protokol üyeleri tarafından şehit aileleri ve yakınlarına takdim edildi.

Daha sonra Uluslararası Tarihi İspir Panayırı'nın açılış kurdelesi kesildi.

Erzurum halk oyunları ekibinin gösterileri ile devam eden etkinlik kapsamında, cirit gösterileri yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile beraberindekiler de alanda kurulan çadırları ziyaret etti.

Türk halk müziği sanatçıları Aysun Gültekin ve Nurullah Akçayır'ın da konser verdiği etkinlikte, vatandaşlar türküler eşliğinde halay çekti.

Panayır, 11 Eylül'e kadar devam edecek.

Etkinliklere, Pazaryolu Kaymakamı ve İspir Kaymakam Vekili Mustafa Berk Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Fevzi Polat ve Hüseyin Koçan, çevre ilçelerin belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üyeleri, iş adamları, muhtarlar, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı - Son Dakika
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