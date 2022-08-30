Panayırda yangın paniği - Son Dakika
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Panayırda yangın paniği

30.08.2022 17:08
Panayırda yangın paniği

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tarihi İspir Panayırı'nın açılış törenine gondolda çıkan yangın damgasını vurdu.

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tarihi İspir Panayırı'nın açılış törenine gondolda çıkan yangın damgasını vurdu.

Panayır etkinlikleri çerçevesinde festival alanına kurulan gondol, açılış sırasında bir anda alev aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın da katıldığı açılış sırasında protokol konuşmaları yapılırken gondolda elektrik akımından çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler yangına müdahale ederek söndürürken alanda kısa süreli panik yaşandı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Panayırda yangın paniği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Panayırda yangın paniği - Son Dakika
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