MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın 'ın da katıldığı açılış sırasında protokol konuşmaları yapılırken gondolda elektrik akımından çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler yangına müdahale ederek söndürürken alanda kısa süreli panik yaşandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Panayırda yangın paniği - Son Dakika

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