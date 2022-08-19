ÖLÜ SANDIĞI AYIYI KAMERAYA ALMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU - Son Dakika
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ÖLÜ SANDIĞI AYIYI KAMERAYA ALMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU

19.08.2022 12:13

ERZURUM'un İspir ilçesinde karayollarında kepçe operatörü olarak çalışan Hüseyin Kaya (46), yola düşen taşları temizlediği sırada gördüğü ve ölü sandığı ayıya yaklaşınca ölümden döndü.

ERZURUM'un İspir ilçesinde karayollarında kepçe operatörü olarak çalışan Hüseyin Kaya (46), yola düşen taşları temizlediği sırada gördüğü ve ölü sandığı ayıya yaklaşınca ölümden döndü. Yol kenarında ölü sandığı ayının yanına gidip, telefonu ile videosunu çeken Kaya, ayrılırken ayının saldırısına uğradı. Arkadaşının yardımı ile canını zor kurtaran Kaya, hastaneye kaldırıldı.

Olay, İspir ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Decinler mevkiinde meydana geldi. İki arkadaşı ile dağlardan düşen taşları temizlemek için yola çıkan evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Kaya, yol kenarında üzeri kanlı bir ayı gördü. Hareketsiz bir şekilde yatan ayının yanına gidip cep telefonun kamerası ile video çeken Kaya, geri dönerken ayının saldırısına uğradı. Yaklaşık iki yaşlarında olan ayı ile amansızca mücadele eden Kaya'nın yardımına arkadaşı yetişti. Arkadaşının tekmelediği ayının kaçarak Çoruh Nehri'ne doğru gittiğini belirten Kaya, şunları söyledi: "Üç arkadaş dağlardan karayoluna düşen taşları temizlemeye gittik. Küçük taşları kenara atarkan yol kenarında kanlar içinde bir ayı gördüm. Hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Yanına gidip yardım etmek istedim. Ama öldüğünü sandım ve cep telefonu ile görüntüsünü çektim. Dönüp giderken arkaşım 'ayı geliyor kaç' diye bağırdı. Ama çok geçti ayı beni yakaladı ve can korkusu ile onunla mücadele ettim. Bacağımı ve kolumu ısırınca boğazından tutup yukarı kaldırdım. Elimden kurtulunca pençeleri ile vurup beni yere yatırdı. Yere düştüğümde suratıma saldıracağı sırada yeniden boynundan tuttum. Kan kaybediyordum ve artık dayanacak gücüm kalmamıştı. O sırada koşarak yanımıza gelen arkadaşım ayıya birkaç tekme attınca beni bırakıp gitti. Normalde insanlar ayıyı görünce ölü taklidi yaparak kurtulmaya çalışır. Bu kez ayı bu numarayı yaptı" diye konuştu.

Arkadaşları tarafından İspir Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Kaya'nın ayı tarafından parçalanan bacak ve kolunu dikiş atılarak taburcu edildi.

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Öldüğünü zannettiği ayının saldırısına uğradı Öldüğünü zannettiği ayının saldırısına uğradı
Kaynak: DHA

İspir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖLÜ SANDIĞI AYIYI KAMERAYA ALMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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