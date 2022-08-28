Erzurum'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

28.08.2022 21:34
Erzurum'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karayazı Göksu yolu Elmaağaç yol ayrımını geçtikten 2-3 kilometre sonra 25 AAP 075 plakalı Ford Transit marka minibüsün yan yatması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kazanın ardından itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, Karayazı Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada Yaşar Balcı (30) hayatını kaybederken, Adem Kipik, Bora Akın, Mevlüt Koca, Yücel Arslan, Yağmur Akın, Abdullah Kuş, Aytekin Arslan ve Emre Karaca yaralandı.

Kaza sonrası adeta otoyolda adeta can pazarı yaşandı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Karayazı, Erzurum, Göksu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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