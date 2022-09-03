Hüseyin Kılıç idaresindeki 32 HK 067 plakalı otomobil, Karayazı- Hınıs kara yolunun Karayazı mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Gamze Yavuz yaralandı, Özge Kılıç (26) hayatını kaybetti.
Ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada ölen Özge Kılıç'ın öğretmen olduğu, tayini çıktığı için yakınlarıyla Karayazı'dan yeni görev yeri Hınıs'a gittiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da tayini çıkan genç öğretmen, yeni görev yerine gittiği esnada yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika