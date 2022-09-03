Erzurum'da tayini çıkan genç öğretmen, yeni görev yerine gittiği esnada yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da tayini çıkan genç öğretmen, yeni görev yerine gittiği esnada yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

03.09.2022 14:34
Erzurum'da tayini çıkan genç öğretmen, yeni görev yerine gittiği esnada yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Erzurum'un Karayazı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin içinde bulunan öğretmen Özge Kılıç hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kılıç'ın tayini çıktığı için yakınlarıyla Karayazı'dan yeni görev yeri Hınıs'a gittiği öğrenildi.

Hüseyin Kılıç idaresindeki 32 HK 067 plakalı otomobil, Karayazı- Hınıs kara yolunun Karayazı mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Gamze Yavuz yaralandı, Özge Kılıç (26) hayatını kaybetti.

YENİ GÖREV YERİNE GİDERKEN CAN VERDİ

Ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada ölen Özge Kılıç'ın öğretmen olduğu, tayini çıktığı için yakınlarıyla Karayazı'dan yeni görev yeri Hınıs'a gittiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karayazı, Erzurum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da tayini çıkan genç öğretmen, yeni görev yerine gittiği esnada yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da tayini çıkan genç öğretmen, yeni görev yerine gittiği esnada yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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