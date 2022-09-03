Ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada ölen Özge Kılıç'ın öğretmen olduğu, tayini çıktığı için yakınlarıyla Karayazı'dan yeni görev yeri Hınıs'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Karayazı, Erzurum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da tayini çıkan genç öğretmen, yeni görev yerine gittiği esnada yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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