Erzurum'un 'Karnavas' bezinden ürünler, Japonya'ya ihraç ediliyor - Son Dakika
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Erzurum'un 'Karnavas' bezinden ürünler, Japonya'ya ihraç ediliyor

14.01.2021 08:59
Erzurum'un 'Karnavas' bezinden ürünler, Japonya'ya ihraç ediliyor

ERZURUM'un Olur ilçesinin Ormanağzı Mahallesi'nde kadınların tezgahlarda dokuduğu yöreye has Karnavas bezinden üretilen baş örtüsü, seccade, şal, el çantası, sırt çantası, cecim ve cüzdan gibi ürünler Japonya'ya gönderilecek.

ERZURUM'un Olur ilçesinin Ormanağzı Mahallesi'nde kadınların tezgahlarda dokuduğu yöreye has Karnavas bezinden üretilen baş örtüsü, seccade, şal, el çantası, sırt çantası, cecim ve cüzdan gibi ürünler Japonya'ya gönderilecek. Kars MÜSİAD Başkanı Ali Uçum, Japon kadınların bu ürünleri çok seveceğini söyledi.

900'e yakın nüfusuyla ilçenin en büyük kırsal mahallesi olan Ormanağzı'nda tezgahlarda dokunan, yöreye has Karnavas bezinin Japonya'ya ihraç edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Kadınların geçmişte örtünmek için kullandığı, bugün ise dekorasyon amaçlı örtüler ve mefruşat ürünleri yapılan Karnavas bezini Kars MÜSİAD Başkanı Ali Uçum, Japon pazarına sunacak. Olur Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve 40 kadın kursiyer tarafından dokunan Karnavas bezinden üretilen baş örtüsü, seccade, şal, el çantası, sırt çantası, cecim ve cüzdan gibi ürünler Japon kadınlarının beğenisine sunulacak.

'20 BİN DOLARLIK SATIŞ YAPILDI'

Olur Kaymakamı İlker Eker, Halk Eğitim Merkezi'ndeki 40 kadın kursiyer tarafından üretilen birbirinden güzel ürünlerin iş insanı Ali Uçum tarafından Japonya'ya götürüleceğini belirtti. Kursiyerlerin önümüzdeki günlerde çok daha güzel işler çıkaracaklarına inandığını söyleyen Kaymakam Eker, "İlk etapta 20 bin dolarlık satış yapıldı. Ürünleri Japonya'ya götürecek olan iş insanı Uçum, ürünleri çok beğendi. Çalışmalarımız devam ediyor. Olur'daki kadınlarımızın el emeği, göz nurlarının Japon kadınlar tarafından kullanılacak olması sevindirici" diye konuştu.

'ÜRÜNLERİ ÇOK BEĞENDİK'

Halk Eğitim Merkezi'nde yöre kadınları tarafından üretilen ürünleri gördüğünü ve çok güzel bulduğunu söyleyen Japonya'daki MÜSİAD Kars Dış İlişkiler Başkanı Ali Uçum şunları söyledi:

"Olur Halk Eğitim Merkezi'ndeki 40 kadın kursiyer yaklaşık bir yıldır Karnavas bezinden yaptığı ürünleri götürmek için buradayız. Ürünleri gördük ve çok beğendik. Bizim gibi Japon kadınlar da bu ürünleri beğenecek. Olur'un Karnavas bezi Japon pazarında yerini bulacaktır. Burada kadınlarımızın üreteceği tüm ürünlere talibiz. Kadınlarımızın daha güzel işler yapacağına inanıyorum."

MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir de bölge insanının istihdamına katkı sağlamak için başlattıkları projeleri devam ettirerek, ekonomiye katkıda bulunacaklarını söyledi.

Kursiyerlerden Tülay Yıldız ise yaptıkları ürünlerin ilk postasını Japonya'ya göndermenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Erzurum'un 'Karnavas' bezinden ürünler, Japonya'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

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