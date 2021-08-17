Erzurum'un kıraç ve çorak toprakları fidanlarla vahaya dönüştü - Son Dakika

Erzurum Orman ?Bölge Müdürlüğü ekiplerince "daha yeşil Erzurum" hedefiyle Yakutiye ilçesindeki 142 hektarlık kıraç araziye 5 yıl önce dikilen binlerce fidan, bölgeyi adeta vahaya çevirdi.

Orman müdürlüğü ekipleri, erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında Umudum Mahallesi'ndeki kıraç arazide, 2016'da Umudum Ağaçlandırma Uygulama Proje'sini başlattı.

"Daha yeşil Erzurum" hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında dikilen 72 bin sarıçam ve 3 bin huş fidanı, 5 yıl sonra büyüyerek bölgeyi yeşile bürüdü.

Erzurum Orman ?Bölge Müdürü Oktay Ayatay ve Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Murat Cinisli, bölgeye giderek ağaçlandırma sahasında incelemelerde bulundu.

Ayatay, yaptığı açıklamada, yıllar önce dikilen fidanların büyüyüp bölgeyi yeşile bürümesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bölgeye 72 bin sarıçam ve 3 bin huş fidanı dikildiğini ifade eden Ayatay, şunları kaydetti:

"Bu sahada eskavatörle 109 kilometre meyilli arazide teras yapılmıştır. 2016'dan beri yapılan koruma ve bakım çalışmaları ile saha kendini kurtarmış olup, sahanın başarı oranı yüzde 100'e yakındır. Ağaçlandırma çalışması yapılan bu sahanın yanında vatandaşın kullandığı mera sahalarında Mera Islah Projesi çalışmaları kapsamında hayvan barınağı da yapılmıştır. Sahadaki yüksek başarı oranından dolayı mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."