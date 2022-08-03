Çalışmalar sonucunda, silahla vurularak hayatını kaybeden Ramazan Ç'nin ölümü, 6 kişinin de yaralandığı kavgaya karışan kişilerden Cemalettin T, Mustafa T, Kiyasettin T, Mustafa T. ile Cevdet Ç, Cesim Ç, Servet Ç. ve Ersin Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Jandarma, Köprüköy, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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