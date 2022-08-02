Olayda yaralanan aynı aileden Cemalettin, Mustafa, Sezer ve Kıyasettin T. ambulansla Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesine kaldırıldı, Cevdet Ç. ile Cesim Ç. de Köprüköy İlçe Devlet Hastanesi'ndeki müdahale sonrası Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Köprüköy, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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