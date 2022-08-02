Erzurum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

02.08.2022 21:41
Erzurum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde ot biçme sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde ot biçme sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ağçaşar Mahallesi'ndeki arazide ot biçme sırası anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla vurulan Ramazan Ç, ambulansla kaldırıldığı Köprüköy İlçe Devlet Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan aynı aileden Cemalettin, Mustafa, Sezer ve Kıyasettin T. ambulansla Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesine kaldırıldı, Cevdet Ç. ile Cesim Ç. de Köprüköy İlçe Devlet Hastanesi'ndeki müdahale sonrası Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Köprüköy, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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