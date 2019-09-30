Erzurum'un köyleri sonbaharda görenleri hayran bırakıyor

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Yayla Çayır köyünde sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar görenleri hayran bırakıyor.



Yayla Çayır köyünde sonbaharda adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Rengarenk doğa görenleri hayran bırakıyor. Gurbetçi Yakup Öztürk, üç aydır bölgede bulunduğunu belirterek, "Manzara on numara. Mükemmel bir yer, herkesin bu güzellikleri görmesini isterim" dedi.



Yaylaçayır köyü sakinlerinden Yunus Emre Bektaş ise, "Köyümüz bu mevsimde çok güzel oluyor, ağaçlar rengarenk. Herkesin köyümüze gelerek bu güzellikleri görmesini isterim" diye konuştu.



Mahalle sakinlerinden Zakir Koçak da, "Artık güz geldi, havalar soğumaya başladı. Ağaçlar sarardı, manzaramız çok güzel. Kışımız çok, yazımız az" dedi. - ERZURUM