Son Dakika Haberleri: Erzurum'un Kurtuluş Yıl Dönümü

Erzurum'un Kurtuluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e tebrik telgrafı gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:42 Kaynak: AA

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