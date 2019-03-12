Erzurum'un Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.



Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyasiler ve bürokratların gönderdiği tebrik mesajlarının da okunduğu törende, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bir konuşma yaptı.



Şehrin tarihinde yaşanmış kapkaranlık günlerin, acının ve zulmün bir daha tekrarlanmamak üzere sona erdirilişinin yıl dönümünü kutladıklarını söyleyen Sekmen, Erzurum'un, şanlı tarihini kahramanlık örnekleriyle süslemekle kalmadığını, erlik destanlarının yazıldığı yiğitler diyarı olduğunu ifade etti.



Sekmen, şöyle konuştu:



"İşte bu mübarek şehir, bundan tam 101 yıl önce bugün yaşadığı kurtuluş coşkusunu sürekli diri tutmuş, vatanı uğruna toprağa düşen şühedadan vefasını hiçbir zaman eksik etmemiştir. Bilinmelidir ki, 12 Mart, bir kentin sadece işgalden kurtarıldığı gün değildir. 12 Mart aslında Türkiye'nin kurtuluşu, istiklal ve bağımsızlık mücadelesine giden yolda önemli bir mihenk taşıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri, işgalden kurtuluşun hemen ardından 1919 Erzurum Kongresi ile yine Erzurum'da atılmıştır. Dolayısıyla 12 Mart demek, Erzurum demek, Erzurum demek Türkiye demektir."



Sekmen, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nü de kutladı.



Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi meydandaki donan süs havuzu üzerinde gösteri sundu. Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Türk Hava Kurumu da paraşütle gökyüzünde Türk bayrağı açtı.



Halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona eren törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, kurum müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Ayrıca kutlamalar kapsamında şehitlikler ziyaret edilecek ve şehitler anısına Lalapaşa Camisi'nde mevlit okutulacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

SPK'dan Yatırım Fonlarına İlişkin Düzenleme: Yüzde 20'lik Sınır Kaldırıldı

Hakan Muhafız'ın İkinci Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor

Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması