Son Dakika Haberleri: Erzurum'un manevi değerlerinden Hacı İsmail Fakirullah Bilgin hayatını kaybetti
Son Dakika Genel Erzurum'un manevi değerlerinden Hacı İsmail Fakirullah Bilgin hayatını kaybetti

Erzurum'un manevi değerlerinden Hacı İsmail Fakirullah Bilgin hayatını kaybetti

1 saat önce

Erzurum'un manevi değerlerinden Hacı İsmail Fakirullah Bilgin hayatını kaybettiERZURUM - Erzurum'un manevi önderlerinden olarak görülen Hacı İsmail Fakirullah Bilgin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'un manevi değerlerinden Hacı İsmail Fakirullah Bilgin hayatını kaybetti

ERZURUM - Erzurum'un manevi önderlerinden olarak görülen Hacı İsmail Fakirullah Bilgin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son devrin büyük alimlerinden Çöğenderli Hacı Salih Efendi'nin oğlu, İslam alimi İsmail Fakirullah Bilgin tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Hacı İsmail Fakirullah Bilgin 1935 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. İlmi tahsilini Çaykara ulemasından Hacı Hasan Efendiden aldı. Manevi terbiyesini Alvarlı Efe Hazretlerinden almış olup yıllarca İstanbul Merkez Vaizliği görevine devam ettikten ettikten sonra ilim hizmetlerine Erzurum'da devam etti.

Hacı İsmail Fakirullah Bilgin 15 Temmuz gecesinde Erzurum Polisevinin balkonundan binlerce Erzurumluya dua ettirmişti.

Bilgin'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınacak.

Erzurum'un manevi değerlerinden Hacı İsmail Fakirullah Bilgin hayatını kaybetti

Atatürk Üniversitesi, İsmail Fakirullah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
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