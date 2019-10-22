Son Dakika Haberleri: Erzurum'un manevi önderlerinden Bilgin toprağa verildi
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Erzurum'un manevi önderlerinden Bilgin toprağa verildi

23 dakika önce

Erzurum'un manevi önderlerinden olan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hacı İsmail Fakirullah Bilgin, son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'un manevi önderlerinden Bilgin toprağa verildi, System.String[]

Erzurum'un manevi önderlerinden olan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hacı İsmail Fakirullah Bilgin, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde önceki gün 84 yaşında hayatını kaybeden Hacı İsmail Fakirullah Bilgin için öğle vakti kent merkezindeki Narmanlı Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Bilgin'in yakınlarının yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile çok sayıda din adamı, siyasetçi ve bürokrat ile vatandaş katıldı.

Bilgin'in cenaze namazını, Ünlü'nün yaptığı duanın ardından oğlu İbrahim Hakkı Bilgin kıldırdı.

Tekbirler eşliğinde cenaze arabasına taşınan Hacı İsmail Fakirullah Bilgin, götürüldüğü baba ocağı Çöğender Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Kentin manevi önderlerinden olan Bilgin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Erzurum Polisevi balkonundan halka dua ettirerek, vatandaşların darbeye karşı kenetlenmesine destek olmuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca, İsmail Fakirullah, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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