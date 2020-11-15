Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı, Vanlıların damak tadına sunuldu - Son Dakika

Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı, Vanlıların damak tadına sunuldu

15.11.2020 10:07
Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı, Vanlıların damak tadına sunuldu, System.String[]

VAN'da kadın girişimci Gül Çelik'in açtığı lokantada, Erzurum'un meşhur cağ kebabı, farklı konseptiyle Vanlıların damak tadına sunuldu.

VAN'da kadın girişimci Gül Çelik'in açtığı lokantada, Erzurum'un meşhur cağ kebabı, farklı konseptiyle Vanlıların damak tadına sunuldu. Açılışa katılan davetliler, 37 yıllık cağ kebap ustası Abdullah Korkmaz'ın yaptığı cağ kebabın tadına doyamadıklarını söyledi.

Van'da girişimci Gül Çelik, Kazım Karabekir Caddesi'nde Beyrut Cağ Kebap Salonu'nu hizmete açtı. Açılışa, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışa davet edilen misafirlere, Erzurumlu 37 yıllık cağ kebap ustası Abdullah Korkmaz'ın (56) yaptığı cağ kebaplar ikram edildi. Erzurum'un meşhur kuzu cağ kebabının tadına doyamayan vatandaşlar, Van'da kendileriyle böyle bir tadı buluşturan Gül Çelik'e teşekkür etti.

ESOB Başkanı İsa Berge, bütün dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği böyle zor bir süreçte Van'da hizmete açılan cağ kebap lokantasında 15 kişinin istihdam edildiğini söyledi. Erzurumlu cağ kebap ustası Abdullah Korkmaz ise Erzurum'un meşhur kuzu cağ kebabını farklı konseptiyle Vanlıların damak tadına sunduğunu söyledi. Korkmaz, "Memleketimizin meşhur cağ kebabını, Van'da en iyi şekilde müşterilerimize sunacağız. Cağ kebabı Erzurum'undur. Bazı iller cağ kebap bizimdir diyorlar. 400 yıla yakındır Erzurum'da cağ kebap yapılıyor. Patenti de tamamen Erzurum'a aittir. Cağ kebabın bu lezzetini Van'a taşıdık. Umarım müşterilerimiz memnun kalır" diye konuştu.İşletme Sahibi Gül Çelik de amaçlarının bölge halkına hizmet etmek ve istihdama katkı sunmak olduğunu söyledi. Koronavirüs pandemisinin olduğu bu süreçte iş yeri açmanın riskli olduğunun farkında olduklarını vurgulayan Çelik, "Ailelerimiz nezih ve sıcak bir ortamda hem cağ kebabı yemenin tadına varacak, hem de güzel zaman geçirebilecekler. Çünkü daha önce cağ kebabı yemek isteyen vatandaşlarımız arabayla gitmek zorunda kalıyordu. Ancak şimdi yürüme mesafesinde ve üstelik geniş ve nezih bir ortamda bunu yapabilecekler. Ben işletmenin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İşletmede cağ kebabının yanı sıra cağ et döner ve cağ iskenderin de olacağını dile getiren Çelik, "Çorba çeşitleri, bol meze, çiğ köfte ve irmik helvamız da ikramımız olacaktır. Bu manada halkımızı nezih bir ortamda cağ kebabını yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.


Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı, Vanlıların damak tadına sunuldu
Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı, Vanlıların damak tadına sunuldu
Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı, Vanlıların damak tadına sunuldu
Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı, Vanlıların damak tadına sunuldu
Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı, Vanlıların damak tadına sunuldu
Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı, Vanlıların damak tadına sunuldu
Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı, Vanlıların damak tadına sunuldu
Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı, Vanlıların damak tadına sunuldu

Gül Çelik, Erzurum, Kadın, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı, Vanlıların damak tadına sunuldu - Son Dakika


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