Evden çaldıkları altınları kuyumcuda bozduran hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika
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Evden çaldıkları altınları kuyumcuda bozduran hırsızlar yakayı ele verdi

23.08.2022 11:49
Evden çaldıkları altınları kuyumcuda bozduran hırsızlar yakayı ele verdi

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir evden 800 bin TL değerde ziynet, para ve eşyaları çalan ve Erzurum'da kuyumcuda altınları bozduran 3 hırsız yakayı ele verdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir evden 800 bin TL değerde ziynet, para ve eşyaları çalan ve Erzurum'da kuyumcuda altınları bozduran 3 hırsız yakayı ele verdi. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan hırsızlar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay bir hafta önce Oltu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evden 800 bin TL değerindeki 100 adet tam cumhuriyet altını, 4 adet burma bilezik, 40 bin TL nakit para, 1 çift altın küpe, 1 adet cep telefonu ve 1 adet av tüfeği çalındı. Ev sahipleri durumu Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Hemen harekete geçen Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri hırsızları yakalamak için Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmaya başladı. Hırsızların Erzurum kent merkezinde ki kuyumcularda altınları bozdurma ihtimalini göz önüne alan ekipler, Taş Mağazaları Kuyumcular Çarşısında yaptıkları araştırmada, kuyumcu esnafından; çarşı içerisinde tedirgin ve şüpheli hareketler sergileyen 3 erkek şahsın, farklı kuyumculara girerek yüklü miktarda altın bozdurdukları bilgisine ulaştı.

Belirlenen eşkaller doğrultusunda yapılan çalışmalar ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde, şahısların Oltu ilçesinde ikamet eden ve çok sayıda suç kayıtları bulunan Alperen Ç. (17), Ömer S. (31) ve Emrah Z. (35) isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Ekipler tarafından Emrah Z. Oltu İlçesi'nde, Alperen Ç. ve Ömer S. ise Erzurum-Aziziye- Ilıca bölgesinde kovalamaca neticesinde yakalandı.

Hırsızlar verdikleri ifadelerinde paranın 90 bin TL'lik bölümünü harcadıklarını, geri kalan ziynet eşyası ve paraları ise Oltu İlçesi'nde metruk bir binaya sakladıklarını itiraf etti.

Ekipler tarafından metruk binada yapılan araştırmalarda ele geçirilen toplam 710 bin TL değerindeki para ve ziynet eşya sahibine teslim edildi.

Adli Makamlara sevk edilen Ömer S., Alperen Ç. ve Emrah Z. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evden çaldıkları altınları kuyumcuda bozduran hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evden çaldıkları altınları kuyumcuda bozduran hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika
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