800 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika
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800 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı

23.08.2022 11:19
800 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde girdikleri evden 800 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 3 şüpheli, altın bozdurmak için gittikleri kuyumcu dükkanının kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilip yakalandı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde girdikleri evden 800 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 3 şüpheli, altın bozdurmak için gittikleri kuyumcu dükkanının kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilip yakalandı.

Oltu'da 18 Ağustos'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve giren kişiler, 100 cumhuriyet altını, 4 burma bilezik, 1 çift altın küpe, 40 bin lira para ile cep telefonu ve av tüfeği çaldı. İhbar sonrası harekete geçen polis ekipleri, Taşmağazalar semtindeki kuyumcu dükkanlarında altınların bozdurulma ihtimalini düşünerek çalışma yaptı. Esnaf, 3 kişinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu ve yüklü miktarda altın bozdurduğunu söyledi. Dükkanların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Alperen Ç. (17), Ömer S. (31) ve Emrah Z. (35) olduğunu belirledi. Polis, çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelileri, Aziziye ilçesi Ilıca semtinde yakalayıp, gözaltına aldı.Toplam 800 bin TL'lik ziynet eşyası ve para çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, emniyette suçlarını itiraf etti. 90 bin TL'yi harcadıklarını ifade eden şüpheliler, sorgularında kalan paranın Oltu'da metruk bir evde olduğunu söyledi. Belirtilen eve giden ekipler, burada buldukları 710 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile parayı sahibine teslim etti. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Oltu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 800 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 800 bin TL'lik hırsızlık yapan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika
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