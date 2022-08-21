Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

21.08.2022 01:56
Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tortum kara yolu Kaleboğazı mevkisinde M.T.E. yönetimindeki 34 ZF 0946 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.E.E'nin kullandığı 36 AAT 418 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ve araçlarda bulunan P.Ö.K. ve L.Y. yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan biri polis memuru 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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