Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tortum kara yolu Kaleboğazı mevkisinde M.T.E. yönetimindeki 34 ZF 0946 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.E.E'nin kullandığı 36 AAT 418 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ve araçlarda bulunan P.Ö.K. ve L.Y. yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan biri polis memuru 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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