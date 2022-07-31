KURAN EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR, ŞEHİT MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

KURAN EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR, ŞEHİT MEZARINI ZİYARET ETTİ

31.07.2022 11:20
KURAN EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR, ŞEHİT MEZARINI ZİYARET ETTİ

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Merkez Cami'de yaz Kur'an kursuna giden çocuklar, şehitliğin önemiyle ilgili dersin ardından Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın mezarını ziyaret ederek, Kur'an okudu, dua etti.

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Merkez Cami'de yaz Kur'an kursuna giden çocuklar, şehitliğin önemiyle ilgili dersin ardından Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın mezarını ziyaret ederek, Kur'an okudu, dua etti.

Okulların tatile girmesiyle, çocuklar Oltu Merkez Camii'nde yaz kursuna alındı. Cami imam hatibi Orhan Coşkun'dan Kur'an okuma eğitimi ve dini bilgiler alan çocuklara, son derslerinde ahiret inancı ve şehitliğin önemi anlatıldı. Camideki derslerini tamamlayan öğrenciler imam Orhan Coşkun'la, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 17 Temmuz günü şehit olan Oltulu Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailesini ziyaret etti. Anne Şahine ve baba Necati Taşkın'a taziye dileklerini ileten çocuklar, daha sonra şehit mezarına giderek Kur'an okudu dua etti. Şehit anne ve babası da çocuklara mezarlıkta eşlik etti. Oltu Merkez Camii İmam Hatibi Orhan Coşkun, "Yaz Kur'an kurslarımızdaki derslerimizde çocuklarımıza ahirete inancı, şehitliğin önemi, şehitlik makamının ne kadar yüce olduğunu anlattık. Öğrencilerimize bu vatanın bölünmezliğini bayrağın inmeyeceğini ezanın dinmez olduğunu bu şehitlik mertebesinin yüce bir makam olduğunu aşılayıp yerinde göstermek istedik. Onlarla yakın zamanda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailesini ziyaret ettik. Aile ve çocuklarla şehit mezarı başında, Kur'an-ı kerim okuduk, dualar ettik. Rabbim bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin ve bütün şehit ailelerine sabrı cemil ihsan eylesin" diye konuştu.Kur'an kursu öğrencilerinden Arif Coşkun, "İlk defa şehit mezarına geldim. Aslında dersimizde işlemiştik ama burada şehit mezarını ziyaret edince daha da duygulandık. Allah mekanını cennet etsin" dedi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailesi ise çocukların göstermiş oldukları duyarlılıktan son derece memnun olduklarını dile getirdi. (DHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Oltu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KURAN EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR, ŞEHİT MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 11:20:29. #1.13#
SON DAKİKA: KURAN EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR, ŞEHİT MEZARINI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement