KURAN EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR, ŞEHİT MEZARINI ZİYARET ETTİ

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Merkez Cami'de yaz Kur'an kursuna giden çocuklar, şehitliğin önemiyle ilgili dersin ardından Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın mezarını ziyaret ederek, Kur'an okudu, dua etti.

Okulların tatile girmesiyle, çocuklar Oltu Merkez Camii'nde yaz kursuna alındı. Cami imam hatibi Orhan Coşkun'dan Kur'an okuma eğitimi ve dini bilgiler alan çocuklara, son derslerinde ahiret inancı ve şehitliğin önemi anlatıldı. Camideki derslerini tamamlayan öğrenciler imam Orhan Coşkun'la, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 17 Temmuz günü şehit olan Oltulu Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailesini ziyaret etti. Anne Şahine ve baba Necati Taşkın'a taziye dileklerini ileten çocuklar, daha sonra şehit mezarına giderek Kur'an okudu dua etti. Şehit anne ve babası da çocuklara mezarlıkta eşlik etti. Oltu Merkez Camii İmam Hatibi Orhan Coşkun, "Yaz Kur'an kurslarımızdaki derslerimizde çocuklarımıza ahirete inancı, şehitliğin önemi, şehitlik makamının ne kadar yüce olduğunu anlattık. Öğrencilerimize bu vatanın bölünmezliğini bayrağın inmeyeceğini ezanın dinmez olduğunu bu şehitlik mertebesinin yüce bir makam olduğunu aşılayıp yerinde göstermek istedik. Onlarla yakın zamanda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailesini ziyaret ettik. Aile ve çocuklarla şehit mezarı başında, Kur'an-ı kerim okuduk, dualar ettik. Rabbim bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin ve bütün şehit ailelerine sabrı cemil ihsan eylesin" diye konuştu.Kur'an kursu öğrencilerinden Arif Coşkun, "İlk defa şehit mezarına geldim. Aslında dersimizde işlemiştik ama burada şehit mezarını ziyaret edince daha da duygulandık. Allah mekanını cennet etsin" dedi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailesi ise çocukların göstermiş oldukları duyarlılıktan son derece memnun olduklarını dile getirdi. (DHA)