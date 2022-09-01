Kayıp babayı arama çalışmaları sona erdi - Son Dakika
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Kayıp babayı arama çalışmaları sona erdi

01.09.2022 09:20
Kayıp babayı arama çalışmaları sona erdi

Erzurum'un Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 28 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında Oltu çayında kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmalarına 4 ay sonra son verildi.

Erzurum'un Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 28 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında Oltu çayında kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmalarına 4 ay sonra son verildi.

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyünde hemşirelik yapan kızlarını, bayramı yanlarında geçirmesi için otomobille almaya giden Fevzi Bulut ve eşi Sevinç Bulut, 4 aylık hamile kızları ile dönüş yolunda kaza geçirdi. Oltu Çayına düşen araç, Bulut ailesine mezar oldu. Kazadan sonra sudan cansız bedenleri çıkarılan anne-kız toprağa verilirken 62 yaşındaki Fevzi Bulut ise 4 aydır aranıyordu.

Dört ay boyunca her gün Oltu çayı ve Ayvalı Barajında SAK ekibi, AFAD ekipleri, Jandarma ve Jandarma komandoların yapmış oldukları arama çalışmalarında Fevzi Bulut'a ait küçük bir ize dahi rastlanılmadı. Yapılan arama çalışmalarında bir sonuç elde edilemeyince ekipler arama çalışmalarına son verdiler.

Olur Ormanağzı köyünden Nizam Aydın, "Bundan dört ay önce arkadaşım Fevzi Bulut trafik kazası yaparak Oltu çayına düştü, arama kurtarma ekipleri çok aradılar bulamadılar. Çok üzüldüm bulunsaydı bir mezarı olurdu gider bir Fatiha okurduk" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Tragger, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp babayı arama çalışmaları sona erdi - Son Dakika

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