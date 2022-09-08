Kazada çayda kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kazada çayda kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları sürüyor

08.09.2022 11:11
Kazada çayda kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde 28 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında Oltu Çayı'nda kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları sürüyor.

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde 28 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında Oltu Çayı'nda kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları sürüyor. Jandarma kadavra köpeklerinin katılımı ile yapılan aramalarda Bulut'a dair yine bir ize rastlanmadı.

Fevzi Bulut'un cesedini bulmak için Jandarma Komutanlığına bağlı SAK, JAK, AFAT, Olur İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve jandarma kadavra köpeği Sade ile iki gün boyunca Oltu Çayı ve Ayvalı Barajı'nın başlangıcında arama yapıldı. Bölgede yapılan aramalarda Bulut'a dair bir ize rastlanmadı.

Kayıp vatandaşı arama çalışmalarını yakından takip eden Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, "28 Nisan 2022'de ilçemizi hüzne boğan bir trafik kazası olmuştu, 3 vatandaşımız Oltu Çayı'na düşmüştü. Sevinç Bulut ve Büşra Tosun'un cesetleri Ayvalı Barajı'nda bulunmuştu ama Fevzi Bulut'la ilgili o gün bugün bir ize rastlanmadı. 130 günü aşmasına rağmen arama çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman ekipler başka olaylara gittiği için aramalara ara vermek zorunda kalıyorlardı, inşallah bu süreçte Fevzi Bulut'u da buluruz. İki gündür kadavra köpekleri ile yoğun bir ama yapılıyor barajda. Oltu Çayı'ndaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle inşallah bir ize rastlarız" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Erzurum, Olur, Oltu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada çayda kaybolan Fevzi Bulut'u arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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