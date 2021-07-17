Erzurum'un Olur ilçesini Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlayan kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi sınırlarında yer alan Olur-Yusufeli kara yoluna sağanak sonrası kaya parçaları düştü.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Ekipler, heyelan nedeniyle yapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erzurum'un Olur ile Artvin'in Yusufeli kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika