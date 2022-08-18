Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı - Son Dakika
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Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı

18.08.2022 19:58
Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, saha gezisi sırasında çocuklar tarafından aldığı halı saha davetine formasını giyerek eşlik etti.

Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, saha gezisi sırasında çocuklar tarafından aldığı halı saha davetine formasını giyerek eşlik etti.

Belediye Başkanı Sunar, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki saha ziyaretleri esnasında halı sahada maç yapan çocuklarla karşılaştı.

Çocukların maç davetini en kısa sürede gerçekleştireceği sözünü veren Sunar, belediye personellerinden oluşturduğu 7 kişilik takımla halı sahaya gitti.

İsminin yazılı olduğu formayla sahaya çıkan Sunar, çocuklarla maç yaptı. Sunar, ayrıca halı sahada kendileriyle maç yapan Canpolat Özsoy'un da 16'ınca yaş gününü pasta sürpriziyle kutladı.

Belediye Başkanı Sunar, maçın ardından yaptığı konuşmada, bulundukları mahallede yoğun bir genç nüfusun olduğunu söyledi.

Mahalleye Spor Toto Teşkilatı iş birliğiyle güzel bir spor sahası kazandırdıklarını belirten Sunar, şöyle konuştu:

"Gençlerden bize maç yapma teklifi geldi. Biz de 'siz takımınız kurun, biz de kuralım, maç yapalım' dedik. Bugün de 7 kişi belediyemizden, 7 kişi de mahalle çocuklarından oluşturduğumuz iki takım halinde gayet güzel maç yapıyoruz. Canpolat Özsoy kardeşimizin de bugün 16. yaş günü. Kendisi de maşallah çok süper bir futbolcu. Onun da doğum gününü belediye olarak kutladık."

Halı sahada doğum günü kutlanan Özsoy da kendisine yapılan sürprizden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Sunar'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Muhammet Sunar, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'un Palandöken Belediye Başkanı Sunar, çocukların maç teklifini kırmadı - Son Dakika
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