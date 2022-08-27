Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesinde 5 katlı bir binanın ikinci katında elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın bir anda tüm binayı sardı. Balkon bölümünden dışarıya alevlerin sardığı yangında mahallede oyun oynayan çocuklar korkudan kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

Yenişehir, İtfaiye, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mahallede yangın paniği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.