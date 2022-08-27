Mahallede yangın paniği - Son Dakika
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Mahallede yangın paniği

27.08.2022 11:10
Mahallede yangın paniği

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesinde 5 katlı bir binanın ikinci katında elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın bir anda tüm binayı sardı. Balkon bölümünden dışarıya alevlerin sardığı yangında mahallede oyun oynayan çocuklar korkudan kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Mahalle sakinlerinin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında can kaybı yaşanmazken evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Yenişehir, İtfaiye, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahallede yangın paniği - Son Dakika

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