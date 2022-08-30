Erzurum'da tiyatrocular, 30 Ağustos'u canlandırdı - Son Dakika
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Erzurum'da tiyatrocular, 30 Ağustos'u canlandırdı

30.08.2022 17:02
Erzurum'da tiyatrocular, 30 Ağustos'u canlandırdı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda, tiyatrocular 30 Ağustos'u canlandırdı.

Tiyatrocular, etkinliğe katılanlara dönemin temsili gazetesiyle Türk bayrağı dağıttı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile yazar Demet Çizmeli ise Canan Şimşek'in moderatörlüğünde Erzurum'un tarihteki ve 30 Ağustos Zaferi'ndeki önemini anlattı.

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Kaynak: AA

alışveriş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da tiyatrocular, 30 Ağustos'u canlandırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da tiyatrocular, 30 Ağustos'u canlandırdı - Son Dakika
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