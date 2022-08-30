İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile yazar Demet Çizmeli ise Canan Şimşek'in moderatörlüğünde Erzurum'un tarihteki ve 30 Ağustos Zaferi'ndeki önemini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Erzurum'da tiyatrocular, 30 Ağustos'u canlandırdı - Son Dakika

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