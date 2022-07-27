Erzurum 'un Palandöken ilçesinde, gece saatlerinde bir kamyonetin önce refüje sonra da park halindeki araç ile bir iş yerinin camına çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da refüje ve iş yerinin camına çarpan kamyonetin kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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