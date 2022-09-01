Erzurum'da uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

01.09.2022 12:30
Erzurum'da uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çöğender Mahallesi'nde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda üst araması yapılan İran uyruklu yolcudan 1 kilo 471 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Pasinler, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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