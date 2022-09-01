Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çöğender Mahallesi'nde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Kaynak: AA

Pasinler, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da uyuşturucu ile yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı - Son Dakika

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