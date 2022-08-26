Pasinler'de ot yangını - Son Dakika
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Pasinler'de ot yangını

26.08.2022 12:21
Pasinler'de ot yangını

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere mahallesinde çıkan yangında ot yığınları yandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere mahallesinde çıkan yangında ot yığınları yandı.

Edinilen bilgilere göre; Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere mahallesinde henüz nedeni belirlenemeyen çıkan yangında Mikail Eygün'e ait yaklaşık 700 adet ot balyası yandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla yangın tamamen söndürüldü.

Öte yandan Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı'nca olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

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PROF. DR. ALKİN: FOTOĞRAFLI E-MAİL ATILDIĞINDA, ÇAYDANLIĞI 2 KERE KAYNATACAK ISI SALIYOR PROF. DR. ALKİN: FOTOĞRAFLI E-MAİL ATILDIĞINDA, ÇAYDANLIĞI 2 KERE KAYNATACAK ISI SALIYOR Apartmanın bahçesinde çıkan yangın geceyi aydınlattı Apartmanın bahçesinde çıkan yangın geceyi aydınlattı
Kaynak: İHA

Pasinler, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pasinler'de ot yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Pasinler'de ot yangını - Son Dakika
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