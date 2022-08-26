Edinilen bilgilere göre; Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere mahallesinde henüz nedeni belirlenemeyen çıkan yangında Mikail Eygün'e ait yaklaşık 700 adet ot balyası yandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla yangın tamamen söndürüldü.

Kaynak: İHA

Pasinler, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pasinler'de ot yangını - Son Dakika

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