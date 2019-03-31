Erzurum'un Pazaryolu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Şahin kazandı.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Şahin kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Şahin bin 621, BBP adayı Mustafa Baydemir 621, Saadet Partisi adayı Ahmet Yılmaz 42 oy aldı.



-Şahin'in özgeçmişi



1958 yılında Erzurum'un İspir ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bayburt'ta tamamladı. Yüksekokulu Erzurum'da tamamladı. 1982 yılında Elazığ'da öğretmenliğe başladı. 20 yıl çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde fahri olarak güreş antrenörlüğü yaptı. 2004 yılında kurum değiştirerek İçişleri Bakanlığına bağlı Bayburt İl Dernekler Müdürlüğü ardından Erzurum'a görevine atandı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev aldı. Evli ve 3 çocuk babası.

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