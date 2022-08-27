Erzurum'da ayının saldırdığı kişiyi komşusu kurtardı - Son Dakika
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Erzurum'da ayının saldırdığı kişiyi komşusu kurtardı

27.08.2022 15:26
Erzurum'da ayının saldırdığı kişiyi komşusu kurtardı

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde fasulye sulamak için bahçeye giren kişi, ayı saldırısı sonucu yaralandı.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde fasulye sulamak için bahçeye giren kişi, ayı saldırısı sonucu yaralandı.

Şehitler Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde fasulyeleri sulamak için giden 75 yaşındaki Kenan Gürcü ağaçların altında yatan ayının saldırısına uğradı.

Yere düşen ve bacağı ile kolundan yaralanan Gürcü, ayının kendisine yaklaştığını fark edince kolunu hayvanın ağzına koyarak başını ve yüzünü korumak istedi.

Bağrışmaları duyarak bahçeye gelen komşusunun çıkardığı sesler sayesinde ayının elinden kurtulan Gürcü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Gürcü'nün vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu tespit edildi.

Tedavisi devam eden Gürcü, AA muhabirine, bahçeye girdikten kısa bir süre sonra ayının kendisine saldırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Ayı ağacın altından çıkarak bana saldırdı. Yere düştüm ve ayağımı tuttu. Daha sonra yüzüme saldıracağı sırada elime ağzına koydum. Biraz kolumu ağzında tuttu. Ben çok bağırdım, yukarıda komşu sesimi duydu. Koşarak ve ses çıkararak geldi, ayı kaçtı ve kurtuldum. 4 gündür hastanedeyim çok şükür durumum iyi. Devletten, ayılar için bir önlem almasını istiyoruz. Yani benim ölmem hak, ayı yaşayacak; böyle bir şey olur mu? Artık çocuklar ne bahçeye ne tarlaya gidebiliyor. Neymiş, ayı yaşayacakmış. Buna önlem alınmasını istiyoruz."

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Ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam tedavi altına alındı Ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam tedavi altına alındı Mahallede yangın paniği Mahallede yangın paniği
Kaynak: AA

Pazaryolu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da ayının saldırdığı kişiyi komşusu kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da ayının saldırdığı kişiyi komşusu kurtardı - Son Dakika
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