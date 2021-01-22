Erzurum'un simgelerinden kayakla atlama kuleleri yaz kış sporculara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Erzurum'un simgelerinden kayakla atlama kuleleri yaz kış sporculara ev sahipliği yapıyor

22.01.2021 13:09
Erzurum'un simgelerinden kayakla atlama kuleleri yaz kış sporculara ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edildikten sonra uluslararası bazı organizasyonlara ev sahipliği yapan Kiremitlik Tepe'deki kayakla atlama kulelerinin yer aldığı tesis, dünyanın dört bir yanından sporculara yaz kış kamp ve eğitim imkanı sunuyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edildikten sonra uluslararası bazı organizasyonlara ev sahipliği yapan Kiremitlik Tepe'deki kayakla atlama kulelerinin yer aldığı tesis, dünyanın dört bir yanından sporculara yaz kış kamp ve eğitim imkanı sunuyor.

Türkiye'de tek kayakla atlama kulesi olma özelliği taşıyan ve devlet desteğiyle yaklaşık 100 milyon lira harcanarak yaptırılan Kiremitlik Tepe'deki kuleler, açılışından bu yana çok sayıda yerli ve yabancı sporcuyu ağırladı.

125 metrelik uzunluğu ve hilal şeklindeki görüntüsüyle dikkati çeken atlama kulelerinde, 3'ü antrenman, 2'si de profesyonel sporcular için 5 ana rampa bulunuyor.

100 kişilik oteli bulunan tesiste, sporculara yaz kış demeden eğitim ve kamp imkanı sunuluyor.

Tesisteki pistlerde eğitim alan 6 ila 12 yaşlarındaki yüzlerce çocuk, geleceğin sporcusu olma hedefiyle yetiştiriliyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, AA muhabirine yaptığı açıklamada dünyanın en prestijli tesisleri arasında yer alan atlama kulelerinde bugüne kadar çok sayıda uluslararası organizasyon gerçekleştirildiği söyledi.

Atlama kulelerinde alp disipliniyle kayağa başlayan sporcuların da yetiştirildiğini belirten Taşkesenligil, "Türkiye'nin şehirle bütünleşmiş ilk 'acemi kayak pisti'nde, altyapıdan yüzlerce, binlerce sporcu yetiştirip Türk sporuna kazandırmak ve olimpiyat ile dünya şampiyonları çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Devletin Erzurum'da kış sporlarına önemli yatırımlar yaptığına dikkati çeken Taşkesenligil, bunların meyvesini görmeye başladıklarını dile getirdi.

"Atlama kuleleri dünyanın ilgisini çekiyor"

Taşkesenligil, "Birçok ülkede önceki yıllarda tahtalardan atlama kulesi yapılmış ve bu atlama kuleleri bizim atlama kuleleri kadar ciddi yatırım görmemiş. Devletimizin burada ciddi yatırım yapması ve atlama kulesinin şehrin merkezinde olması dünyanın ilgisi ve dikkatini çekiyor." diye konuştu.

Tesise farklı ülkelerden uzun süreli kamp için sporcuların geldiğini belirten Taşkesenligil, bu faaliyetlere salgın ve ekonomik nedenlerle bir süre ara verildiğini anlattı.

Kamp ve uluslararası yarışlar için girişimler sürüyor

Kayak Federasyonunun yarışlar için girişimlerde bulunduğunu aktaran Taşkesenligil, "Önümüzdeki sezonlarda uluslararası düzeyde kamplar ve uluslararası yarışların verilmesi adına girişimler devam ediyor. Devletimizin bu yatırımı, dünyanın dikkatini çekti. Artık burası dünyada bilinen ve takdir edilen bir atlama kulesi." ifadelerini kullandı.

Altyapıdaki çocuklar için kayak pistini genişlettiklerini belirten Taşkesenligil, piste yetişen sporcuların bir sezonda müsabakalara girecek duruma geleceğini sözlerine ekledi.

Üniversiteler, Erzurum, Türkiye, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'un simgelerinden kayakla atlama kuleleri yaz kış sporculara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika


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