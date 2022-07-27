Mandaların göl içindeki keyifli hali Afrika belgesellerini aratmadı - Son Dakika
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Mandaların göl içindeki keyifli hali Afrika belgesellerini aratmadı

27.07.2022 09:48
Mandaların göl içindeki keyifli hali Afrika belgesellerini aratmadı

Erzurum'un Söğütlü mahallesinde sürü halinde bulunan mandaların, göl içerisindeki keyifli halleri Afrika belgesel görüntülerini aratmadı.

Erzurum'un Söğütlü mahallesinde sürü halinde bulunan mandaların, göl içerisindeki keyifli halleri Afrika belgesel görüntülerini aratmadı. Yavru bir mandanın drondan korkarak kaçması ise gülümseten görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum'un Aziziye İlçesine bağlı olan Söğütlü mahallesinde sürü halinde otlak alanlara çıkan mandalar bunaltıcı sıcak hava nedeniyle serinlemek için köy yakınlarında bulunan göllere giriyor. Mandaların serinlemek için girdiği göllerde oluşturduğu görüntüler ise belgeselleri aratmıyor. Öte yandan havadan dron ile de görüntülenen mandaların su içindeki keyifli halleri görsel şölen oluştururken, yavru bir mandanın ise drondan koşarak kaçması gülümseten sahnelere neden oldu.

(Çağrı Korkmaz - M. Ertuğrul Polat - İHA)

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Kaynak: İHA

Erzurum, Aziziye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mandaların göl içindeki keyifli hali Afrika belgesellerini aratmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mandaların göl içindeki keyifli hali Afrika belgesellerini aratmadı - Son Dakika
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