Erzurum'un tarihi camileri ramazana hazır - Son Dakika

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Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Erzurum'daki tarihi camiler, 11 ayın sultanı ramazan için hazırlandı.

Türk-İslam medeniyetinin yaşandığı ve yaşatıldığı şehirdeki Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerine ait camilerde asırlardır ezan sesi yükseliyor.

Kentteki asırlık Ulu Cami, Ayaz Paşa, Lalapaşa, Narmanlı, Cennetzade, Derviş Ağa, Şeyhler ve Gürcü Kapı camilerinin de aralarında bulunduğu tarihi ibadethanelerde, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Mukabelelerin okunacağı ve teravih namazlarının kılınacağı camiler, tüm eksikleri giderilip mübarek ay için hazır hale getirildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan temasını "İyilik ve Doğruluk" olarak belirlediğini, Erzurum olarak da mübarek ay için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle 2 yıllık burukluktan sonra ramazan sevinci yaşayacaklarını ifade eden Yıldırım, bu yıl teravihlerin camilerde cemaatle kılınacağını ve mukabelelerin okunacağını belirtti.

"Camilerimizde özel ramazan programları hazırladık"

Yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte tarihi birçok caminin bulunduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu camilerimizin tarihi durumları nedeniyle de buralarda ayrı bir huzuru iklimi bulunmaktadır. Ramazanda da bu iklimi yoğun bir şekilde yaşatmak adına camilerimizde biraz daha özel hazırlıklar yapılmıştır. Belediyelerimizle iş birliği yapmak suretiyle camilerimizin temizlikleri yapıldı ve ramazana hazır hale geldi. Camilerimizde özel ramazan programları hazırladık. Lalapaşa Camimizde 'ilim hikmet' dersleri uygulamamız devam edecek. O ruhu yaşatmanın gayreti içerisine olacağız. Ulu Camimizde Kadir Gecesi programı yapacağız."

Ramazan atmosferinin Erzurum'da ayrı yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, şehirde orucun yaşandığını ve bu manevi atmosferi de kendilerinin gördüğünü belirtti.

Kentin manevi bakımdan güçlü bir yer olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Erzurum'un iki özelliğiyle ön plana çıktığını gördüm. Birincisi, 1001 Hatim programıydı. Kur'an-ı Kerim'e verilen ilgi, alaka ve muhabbet olduğunu gördüm. İkincisi, ramazan. Erzurum için oruç tutan şehir denir. Sohbet ortamlarında bizlere, ramazan ayını tam anlamıyla güzel bir şekilde idrak etmek adına sadece bu ayda bile Erzurum'a gelip burada kalan kardeşlerimizin olduğunu duydum. Bu atmosferin en yoğun yaşandığı yerler tarihi camilerimiz. Erzurum'da tarihi camilerimize gittiğimizde bir huzur iklimini, şehrin oruç tuttuğunu, ramazanın idrak edildiğini görüyoruz."