Erzurum'un tarihi yerlerinde İstiklal Marşı okudular - Son Dakika
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Erzurum'un tarihi yerlerinde İstiklal Marşı okudular

6 saat önce

Erzurum'un tarihi yerlerinde İstiklal Marşı okudularERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kentin tarihi yerlerinde İstiklal Marşı okudu.

Erzurum'un tarihi yerlerinde İstiklal Marşı okudular

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kentin tarihi yerlerinde İstiklal Marşı okudu. Öğretmen ve öğrenciler, okulun bahçesinde ise ay yıldız figürü oluşturdu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Hasan Çavuşoğlu, Enes Deligöz, İdris Erdinç okulda yarışma düzenledi. Öğrencilerin katıldığı yarışmada İstiklal Marşı'nı en iyi okuyan öğrenciler belirlendi. Öğrenciler, başta Aziziye Tabyası olmak üzere Erzurum Kalesi, Çifte Minareler gibi farklı yerlerde İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Drone kameralarıyla da görüntülenen etkinliğin sonunda öğrenciler okul bahçesinde ay-yıldız figürü oluşturdu. Yaklaşık 200 öğrenci, ay-yıldız figürüyle selam durarak Suriye'deki güvenlik güçlerine destek verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Okul öğretmenlerinden Hasan Çavuşoğlu, Şah Fırat, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve son olarak Bahar Kalkanı harekatına katılan şehitler için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Erzurum'un tarihi yerlerinde İstiklal Marşı okudular

Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:05 Kaynak: DHA
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