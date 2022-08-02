Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem: Bazı evlerde çatlaklar oluştu - Son Dakika
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Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem: Bazı evlerde çatlaklar oluştu

02.08.2022 14:41
Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem: Bazı evlerde çatlaklar oluştu

Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Erzurum'un Tekman ilçesindeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesinde, saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Deprem sonrasında, Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Karlıca ve Alaçayır mahallelerindeki bazı evlerde çatlak ve yıkım meydana geldi.

Deprem nedeni ile AK Parti İlçe Başkanı Taner Özer, Tekman Belediye Başkan Vekili Abdullah Koç ve AK Parti Belediye Encümeni Fikri Deniz'in yanı sıra Çevre Şehircilik İl Müdürü, Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, AFAD ve jandarma olay yerinde incelemelerde bulundu.

Köy sakinlerinden Burhanettin Kalmış, "Gece saat 3-4 arası ani depremle uyandık. Uykulu halimizle dışarı fırladık. Gün ağarması ile evin içine girdiğimizde duvarların çatladığını, beton sıvaların yere döküldüğünü gördük. Tekman Belediye Başkan Vekili Abdullah Koç ve AK Parti İlçe Başkanı Taner Özer ile diğer devlet kurumları bizleri yalnız bırakmadılar. Allah hepsinde razı olsun" dedi.

(Ahmet Uğur Budak - İHA)

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Erzurum, Tekman, Deprem, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem: Bazı evlerde çatlaklar oluştu - Son Dakika

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