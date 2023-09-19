Erzurum'da dereye devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzurum'da dereye devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 19.09.2023 08:21

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.A. idaresindeki otomobil dereye devrildi. Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K, M.B, M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, ancak sürücü M.A. ile Y.Ö.Y. kurtarılamadı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazanın gerçekleştiği yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL DEREYE DEVRİLDİ

M.A. idaresindeki otomobil, Tortum- Uzundere kara yolu Şahin Tepesi mevkisinde dereye devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K, M.B, M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı. Ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Uzundere, Jandarma, İtfaiye, Erzurum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da dereye devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Bunlar nasıl sporcu? Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı
10:41 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomide atılan adımlar dış finansman kapılarını aralıyor
10:35 Özgür Tetik, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu
10:21 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na imalı sözler: Toplantıya katılırım demiştim ama kapalı olacakmış herhalde
09:47 MİT, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i, Suriye'nin Münbiç bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
09:39 MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler iyice gerildi! Takımına dahi almadı
09:28 Henüz 25 yaşındaydı! Pencereye çağırdığı dini nikahlı eşi boğazını keserek öldürdü
09:17 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Peru'yu 3-1 Yendi
09:08 Firari suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Alanya'da yakalandı
09:02 ''Yaz bitmedi'' diyen Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 10:53:51. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da dereye devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement