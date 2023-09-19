Erzurum'da dereye devrilen otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazanın gerçekleştiği yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
M.A. idaresindeki otomobil, Tortum- Uzundere kara yolu Şahin Tepesi mevkisinde dereye devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K, M.B, M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı. Ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi.
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