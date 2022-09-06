Erzurum'da tedavi edilen yaban keçisi doğaya salındı - Son Dakika
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Erzurum'da tedavi edilen yaban keçisi doğaya salındı

06.09.2022 14:10
Erzurum'da tedavi edilen yaban keçisi doğaya salındı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, yaralı ve bitkin halde bulunan yavru yaban keçisi, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, yaralı ve bitkin halde bulunan yavru yaban keçisi, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

İlçenin kırsal alanında bitkin ve yaralı halde yavru yaban keçisi gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine giden DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, vatandaşlardan yaban keçisini teslim aldı.

Görevlilerce bir süre önce korumaya alınıp tedavilerine başlanan keçi, bakım, beslenme ve tedavisinin ardından doğaya salındı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Uzundere, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da tedavi edilen yaban keçisi doğaya salındı - Son Dakika

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