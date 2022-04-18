Erzurum'un Yakutiye Belediyesine sorumluluk alanında "Sıfır Atık Belgesi" verildi - Son Dakika
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Erzurum'un Yakutiye Belediyesine sorumluluk alanında "Sıfır Atık Belgesi" verildi

18.04.2022 13:13
Erzurum'un Yakutiye Belediyesine sorumluluk alanında "Sıfır Atık Belgesi" verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Erzurum'un Yakutiye Belediyesine, tüm sorumluluk alanlarını kapsayan "Sıfır Atık Belgesi" verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Erzurum'un Yakutiye Belediyesine, tüm sorumluluk alanlarını kapsayan "Sıfır Atık Belgesi" verildi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, kentteki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yakutiye Belediyesi Sıfır Atık Belge Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu kapsamda "Sıfır Atık Belgesi" alan ilk belediye olduklarını söyledi.

Türkiye'deki 1361 belediyeden bu belgeyi alan 71. belediye olduklarını ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

"Şimdi tüm hemşehrilerimizi evlerinde ve iş yerlerinde oluşan atıklarını sınıflarına göre ayrı ayrı biriktirip atık merkezlerimizin ilgili bölümlerine atarak birer sıfır atık gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Daha temiz, güzel ve yaşanabilir bir dünyayı çocuklarımıza bırakmak için 'Hep Birlikte Sıfır Atık Diyelim' sloganımızı tekrarlıyoruz. Yakutiye Belediyesi olarak eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla Türkiye'nin en büyük çevre harekatı olan ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesine devam edeceğimizi belirtmek istiyorum."

"Erzurum'da 2 milyon 857 bin 525 kilo atık dönüşüme kazandırıldı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Faruk Çelik de Sıfır Atık Projesi'nin Erzurum'da 2018'de uygulanmaya başladığını anlattı.

Kentte 1276 kurum, kuruluş ve işletme binasının Sıfır Atık Projesi'ne geçtiğini dile getiren Çelik, "70 bin 806 kişiye projeyle ilgili eğitimler verilmiş, 595 kurum, kuruluş ve işletme binası için Sıfır Atık Belgesi düzenlenmiştir. Projenin başlangıcından itibaren Erzurum'da 2 milyon 857 bin 525 kilo atığın ger dönüştürülmesi sağlanmıştır. Atıkların geri dönüştürülmesiyle 37 bin 580 ağaç, 12 milyon kilovat enerji ve 61 bin 900 metreküp su tasarrufu sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bir belediyenin bu belgeyi alabilmesi için Sıfır Atık Yönetim Planı hazırlayarak bu plan çerçevesinde 18 şartı yerine getirmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yakutiye Belediyesi sıfır atıkla ilgili belirlenmiş olan tüm şartları yerine getirerek, müdürlüğümüzce yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde Sıfır Atık Belgesi'ni almıştır. Yakutiye Belediyesi Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu belgenin sahibi ilk belediye olurken, hali hazırda bölgenin Sıfır Atık Belgesi'ne sahip tek belediyesidir. Bu yönde sorumluluk alanı dahilinde Sıfır Atık Sistemini kurarak Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan Yakutiye Belediyesini yürekten kutluyorum. İlimizde ve bölgemizde bu belgeyi almaya hak kazanan ilk belediye olması hasebiyle diğer mahalli idarelere örnek teşkil etmesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Konuşmaların ardından, Çelik tarafından Uçar'a "Sıfır Atık Belgesi" verildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'un Yakutiye Belediyesine sorumluluk alanında "Sıfır Atık Belgesi" verildi - Son Dakika
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