Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Erzurum 'un Yakutiye ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu biri sağlık görevlisi iki kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

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