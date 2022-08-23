Erzurum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Erzurum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

23.08.2022 13:40
Erzurum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yeşildere Mahallesi'nde Yakup ve Ercan Daştan kardeşlere ait yan yana olan iki evin ot balyası bulunan damında gece saatlerinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mahalleli ve olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince güçlükle söndürülen yangında, ev ve ahırlar kullanılmaz hale geldi.

5 itfaiye aracı ile park ve bahçelerden su taşıyan 2 tankerle müdahale edilen yangında, ot balyaları da kül oldu.

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Kaynak: AA

Yakutiye, İtfaiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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