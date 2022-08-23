Erzurum'da iki kardeşe ait 2 ev ve 2 ahır yangında kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da iki kardeşe ait 2 ev ve 2 ahır yangında kül oldu

23.08.2022 04:30
Erzurum'da iki kardeşe ait 2 ev ve 2 ahır yangında kül oldu

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde damlarında tonlarca ot bulunan iki evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini endişelendirdi.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde damlarında tonlarca ot bulunan iki evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini endişelendirdi. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev ve 2 ahır tamamen kullanılamaz hale gelirken, tonlarca ot da kül oldu.

Yangın saat 11.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesinin kırsal Yeşildere Mahallesi'nde çıktı. Yakup Taştan'a ait evde sebebi belirlenemeyen yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibinin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelinceye kadar mahalle sakinlerinin müdahale etmeye çalıştığı yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü ve bitişikte bulunan Yukup Taştan'ın kardeşi Ercan Taştan'a ait ev, ahır ve samanlığa da sıçradı.

Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İki kardeşin kış aylarında hayvanlarını beslemek üzere evlerinin damlarında topladığı tonlarca ot nedeniyle alevler metrelerce yükselerek geceyi aydınlattı. İtfaiyenin yanı sıra mahalle halkının da destek olduğu çalışmaların ardından yangın, çevredeki evlere sıçramadan 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında Taştan kardeşlere ait 2 ev ve 2 ahır kullanılmaz hale gelirken, damların üzerinde bulunan tonlarca ot ise kül oldu. Yangın söndürme çalışmaları sırasında köy halkı büyük bir panik ve korku yaşadı.

Erzurum'a 30 kilometre uzaklıktaki 62 hane 275 nüfuslu kırsal Yeşildere Mahallesi Muhtarı Suat Turgut, "İki kardeşe ait ev ve ahırlar yanarak kullanılmaz hale geldi. Mahalle halkı olarak itfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale ettik. Ama alevler çok büyük olduğu için yetersiz kaldık. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve çevre evlere sıçramasını engelledi" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Ağrı'da kamyon ile çarpışan tırın sürücüsü yaralandı Ağrı'da kamyon ile çarpışan tırın sürücüsü yaralandı Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi
Kaynak: DHA

Yakutiye, İtfaiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da iki kardeşe ait 2 ev ve 2 ahır yangında kül oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:50 Tribüne yaptığı hareket yetmedi sosyal medyadan da paylaştı! Fenerbahçe taraftarından Onyekuru'ya tepki yağıyor
00:27 Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'nin 4. golünden sonra rakip kulübeye yaptığı hareket gündem oldu
00:17 Motorinden sonra bir zam da benzine! Fiyat 21 lirayı geçti
00:13 Meteoroloji'nden uyarı geldi! 5 gün dışarı şemsiyesiz çıkmayın
00:12 Eski Galatasaraylı Belhanda'dan Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarına olay hareket! Cevabı sosyal medyadan verdiler
23:47 Lider Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti
23:45 6'lı masanın son toplantısından şaşırtan karar: Aday olacak kişi yetkilerini önceden bilecek
23:05 Fenerbahçeli taraftar Valencia'ya neden "GOAT" diyor? İşte sosyal medyada gündem olan kelimenin anlamı
22:58 Bakan Koca güzel haberi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alınacak
22:56 Babasının evlenmesini istemeyen oğul, evin garajını yakıp kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 04:30:38. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da iki kardeşe ait 2 ev ve 2 ahır yangında kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement