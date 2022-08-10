Erzurum'da evlerinin önünde oturan 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da evlerinin önünde oturan 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı

10.08.2022 19:20
Erzurum'da evlerinin önünde oturan 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde evlerinin önünde oturan vatandaşlara silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde evlerinin önünde oturan vatandaşlara silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Hacı Mirza Sokak'ta, evlerinin önünde aileleriyle oturan kişilere kimliği belirlenemeyen şüphelilerce silahla ateş açıldı.

Olayda Emrah Z, Abbas Z. ve Serkan Z. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda hafif yaralanan 3 kişi ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırıya karışan ve ara sokaklarda izlerini kaybettiren şüphelilerin yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Yurtlarda bakım onarım atağı Yurtlarda bakım onarım atağı Aydemir'den 'Sahada Erzurum Buluşmaları' Aydemir'den 'Sahada Erzurum Buluşmaları'
Kaynak: AA

Kazım Karabekir, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da evlerinin önünde oturan 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
17:52 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 19:20:11. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da evlerinin önünde oturan 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement