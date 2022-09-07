Kuyumcuda gasp ihbarı 'tatbikat' çıktı - Son Dakika
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Kuyumcuda gasp ihbarı 'tatbikat' çıktı

07.09.2022 09:58

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde 'kuyumcuda gasp' ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, tüm kavşak noktaları kapattı, şehrin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde 'kuyumcuda gasp' ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, tüm kavşak noktaları kapattı, şehrin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin kısa sürede şüphelileri yakaladığı olayın 'tatbikat' olduğu anlaşıldı. Emniyet Müdürü Levent Tuncel, başarılarından dolayı ekipleri kutladı.

Yakutiye ilçesinde kuyumcu dükkanlarının bulunduğu Taşmağazalar semtinde silahlı gasp ihbarı yapıldı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, başta Taşmağazalar semti olmak üzere tüm kentte gaspta kullanıldığı ileri sürülen beyaz renkli otomobildeki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavşak noktaları tutan polisler, kentin giriş çıkışlarını da kontrol altına aldı. Motosikletli Yunus polislerin de katıldığı dakikalar süren aramada beyaz renkli otomobil, Erzurum- Ağrı kara yolundaki İtfaiye kavşağında durduruldu ve içerisindeki 2 kişi yakalandı. Ancak yapılan çalışmanın tatbikat olduğu anlaşıldı. Polisler, gözaltına aldıkları arkadaşlarıyla "3 ay katıksız yatacaksın" diyerek şakalaştı.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Merkezi (KGYS) kameralarından tatbikatı başından sonuna kadar izleyen İl Emniyet Müdürü Levent Tuncel, telsiz anonsuyla polisleri başarılarından dolayı tebrik etti. PANİK BUTONUİl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı tatbikatın güvenlik tedbirleri açısından olumlu olduğunu belirten Erzurum Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, şöyle konuştu: "Kuyumcular çarşısı esnafının da bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi açısından bu tür tatbikatların faydası olduğuna inanıyorum. Bu işin belirli aralıklarla yapılması gerekiyor. Direk emniyet birimlerine düşen panik butonunun kuyumculara kurulması faydalı olacaktır. Bunun yanında her esnafın da dükkanlarında var olan kameralarını günün teknolojisine uygun olarak koyması lazım. Alarm sistemlerinin entegre edilip, çalışır vaziyette olması gerekiyor. Devlet tedbir alarak gereğini yapıyor. Esnafımızın da değişen, dönüşen teknolojiye yeniliklere ayak uydurması lazım."

İhbara polis ekiplerinin kısa sürede geldiklerini anlatan kuyumcu çalışanı Hakan Karadeniz, çok heyecanlandıklarını belirterek, butonun kendileri için önemli olduğunu aktardı. Karadeniz, "Şimdi 112 Acil Çağrı Merkezi var. Bir ihbarda bulunmak için orayı aradığında önce telefona çıkan görevli niçin aradığınızı öğreniyor, sonra ilgili birimi bağlıyor. Bu da zaman kaybına yol açıyor. Panik butonu direk emniyete sinyal gönderirse olayları önlemede nokta atışı yapabilirler" dedi.


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Kaynak: DHA

Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcuda gasp ihbarı 'tatbikat' çıktı - Son Dakika

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