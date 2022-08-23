Erzurum'da LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

23.08.2022 18:21
Erzurum'da LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi 3. Sanayi Caddesi'nde, F. A.'ya ait tamirhanede 25 ABJ 151 plakalı araca yapılan işlem sırasında yangın meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen alevlerin tamirhaneye sıçramasıyla iş yeri sahibi ve yeğeni O. T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaralı iki kişi ambulansla Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Yangında, araç kullanılamaz hale geldi, iş yerinde de hasar oluştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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