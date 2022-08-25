Otogaz bakım dükkanında patlama oldu, 'Cehennemi yaşadık' dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Otogaz bakım dükkanında patlama oldu, 'Cehennemi yaşadık' dedi

25.08.2022 11:11
Otogaz bakım dükkanında patlama oldu, 'Cehennemi yaşadık' dedi

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde otogaz bakım dükkanına getirilen otomobilde yakıt sisteminin değiştirilmesi sırasında patlama oldu.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde otogaz bakım dükkanına getirilen otomobilde yakıt sisteminin değiştirilmesi sırasında patlama oldu. Patlamayla birlikte alevlerin arasında kalan dükkan sahibi Fatih Adalı (38) ile kalfa Orhan Tuncay (38) yaralandı. Korku dolu anları anlatan Adalı, "Patlama ile alevlerin içinde kaldık, adeta cehennemi yaşadık" dedi.

Olay, önceki gün Sanayi Sitesi'ndeki bir otogaz bakım dükkanında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Fatih Adalı ile kalfası 3 çocuk babası Orhan Tuncay, iş yerine getirilen otomobilin eski yakıt sistemini değiştirmek için çalışmaya başladı. Bu sırada yakıt sisteminin şase yapması sonucu patlama oldu, ardından alevler yükseldi. Patlamayla birlikte Adalı ve Tuncay savruldu. Büyük korkuya yaşayan Adalı, yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine ikili, ikinci bir patlama ihtimaline karşı dükkandan çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, söndürdü.

Fatih Adalı ile Orhan Tuncay ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürülürken, otomobil ile iş yeri kullanılamaz hale geldi.'BENİM AYAKLARIM VE KOLUM YANDI'Patlamanın eski yakıt sistemini sökmeye çalışırken yaşandığını belirten Fatih Adalı, "O esnada alevler arasında kaldık. Benim ayaklarım ve kolum yandı. Ama acıyı hissetmiyordum. Yangın tüpünü alıp, otomobili söndürmeye çalıştım. Yangının giderek büyüdüğünü gördüm. Yakıt tankının patlama ihtimaline karşılık eli, ayakları ve yüzü yanan Orhan ile dışarı çıktık. Allah, kimseye yaşatmasın. Patlama ile alevlerin içinde kaldık, adeta cehennemi yaşadık. Otomobil ve iş yerim kullanılmaz hale geldi. Şükür, büyük kazayı böyle atlattık" dedi.'ÇOK ŞÜKÜR HAYATTAYIZ'

Fatih Adalı ile hastanede tedavisi süren Orhan Tuncay ise "Allah bizi çocuklarımıza bağışladı. Kendimizi zor dışarı attık. Ustamız Fatih Adalı büyük bir cesaret ile tekrar iş yerine girip, yanan otomobili söndürmeye çalıştı. Fakat yakıt tankının patlama ihtimali üzerine dışarı çıktık. Çok şükür hayattayız. Ağrılarımızın da kısa zamanda geçeceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Erzurum'da LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı Erzurum'da LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı Erzurum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi Erzurum'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA

Yakutiye, Erzurum, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otogaz bakım dükkanında patlama oldu, 'Cehennemi yaşadık' dedi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır
10:30 İmam hatip sözleri sonrası soruşturma başlatılan Gülşen'e Hatice'den destek: Tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklığa değil verdiği mesaja bakarım
10:29 İstanbul'da caddeler göle dönerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi: Koordineli çalışıyoruz
10:23 Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı
10:11 NATO görevi yapan Türk F-16'ları, gerekli karşılığı vermesinin ardından bir kez daha Yunan savaş uçakları tarafından taciz edildi
10:08 Sancaktepe'de bir şahıs, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında art arda bıçakladı
09:58 Meteoroloji uzmanları, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın saat 15.00'e kadar devam edeceğini duyurdu
09:54 Enkaz fotoğraflarının bedeli! Kobe Bryant'ın dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı
09:54 Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi
09:47 Rusya, Ukrayna'nın Chaplyne kasabasındaki tren istasyonuna füzeyle saldırdı: 15 ölü, 50 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 11:11:11. #1.13#
SON DAKİKA: Otogaz bakım dükkanında patlama oldu, 'Cehennemi yaşadık' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement