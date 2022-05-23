Yöresel lezzetler "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Erzurum'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği kutlamaları kapsamında, katılımcılara kentin tescilli lezzetlerinden ayran aşı, demir tatlısı, su böreği ve Erzurum şerbetinin hem tanıtımı hem de ikramı yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Yakutiye Medresesi önünde program düzenlendi.

Vali Okay Memiş, stantlarda kadınlardan yemeklerin yapılışı hakkında bilgi aldı. Ocak başına geçerek, demir tatlısı pişiren Memiş, daha sonra vatandaşlara, sergilenen yöresel lezzetlerden ikram etti.

Memiş, etkinliğin ardından gazetecilere, Erzurum'un son derece zengin mutfağa sahip olduğunu söyledi.

Erzurum'un özellikle Cağ kebabıyla tanındığını ifade eden Memiş, bunun haricinde, lor ve kadayıf dolması, hayvansal ürünler, et ve süt ürünleri, peynirler, pestil, köme, İspir ve Hınıs fasulyesinin de sağlıklı yönüyle kentin önemli besin kaynakları arasında yer aldığını belirtti.

Etkinlik çerçevesinde Erzurum'un tescilli ürünlerinden ayran aşı, demir tatlısı, su böreği ve Erzurum şerbetinin vatandaşlara tanıtımını yaptıklarını kaydeden Memiş, "Bu sağlıklı ürünlerin beslenmemizde çok önemli yeri olduğunu da değerlendiriyoruz. Türk mutfağı çok değerli, sağlıklı bir mutfak. Protein değeri yüksek olan Erzurum'daki mutfağın da ayrı bir yeri var. Bütün hanımlara, evlerinde bu tür ürünleri yapanlara teşekkür ediyorum." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ın da katıldığı etkinlikte, görevlilerce yöresel ürünler tanıtılarak vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.