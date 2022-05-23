Yöresel lezzetler "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yöresel lezzetler "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

23.05.2022 15:10

Erzurum'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği kutlamaları kapsamında, katılımcılara kentin tescilli lezzetlerinden ayran aşı, demir tatlısı, su böreği ve Erzurum şerbetinin hem tanıtımı hem de ikramı yapıldı.

Erzurum'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği kutlamaları kapsamında, katılımcılara kentin tescilli lezzetlerinden ayran aşı, demir tatlısı, su böreği ve Erzurum şerbetinin hem tanıtımı hem de ikramı yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Yakutiye Medresesi önünde program düzenlendi.

Vali Okay Memiş, stantlarda kadınlardan yemeklerin yapılışı hakkında bilgi aldı. Ocak başına geçerek, demir tatlısı pişiren Memiş, daha sonra vatandaşlara, sergilenen yöresel lezzetlerden ikram etti.

Memiş, etkinliğin ardından gazetecilere, Erzurum'un son derece zengin mutfağa sahip olduğunu söyledi.

Erzurum'un özellikle Cağ kebabıyla tanındığını ifade eden Memiş, bunun haricinde, lor ve kadayıf dolması, hayvansal ürünler, et ve süt ürünleri, peynirler, pestil, köme, İspir ve Hınıs fasulyesinin de sağlıklı yönüyle kentin önemli besin kaynakları arasında yer aldığını belirtti.

Etkinlik çerçevesinde Erzurum'un tescilli ürünlerinden ayran aşı, demir tatlısı, su böreği ve Erzurum şerbetinin vatandaşlara tanıtımını yaptıklarını kaydeden Memiş, "Bu sağlıklı ürünlerin beslenmemizde çok önemli yeri olduğunu da değerlendiriyoruz. Türk mutfağı çok değerli, sağlıklı bir mutfak. Protein değeri yüksek olan Erzurum'daki mutfağın da ayrı bir yeri var. Bütün hanımlara, evlerinde bu tür ürünleri yapanlara teşekkür ediyorum." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ın da katıldığı etkinlikte, görevlilerce yöresel ürünler tanıtılarak vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı

YORUMLAR
500
Marmaris'te Türk mutfağının yöresel lezzetleri turistlere ikram edildi Marmaris'te Türk mutfağının yöresel lezzetleri turistlere ikram edildi Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında 'yağda tencere köfte' tanıtıldı Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında 'yağda tencere köfte' tanıtıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yöresel lezzetler 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:27 Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi
16:24 İran'da 10 katlı bina çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken yaralı sayısı 55 oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 16:59:25. #1.13#
SON DAKİKA: Yöresel lezzetler "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement