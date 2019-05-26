Son Dakika Haberleri: ERZURUM Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler

ERZURUM Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler

2 saat önce

ERZURUM Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler(Tür: Yurt)

ERZURUM Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler
(Tür: Yurt)
ERZURUM Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:21 Kaynak: DHA
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